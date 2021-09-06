Глава ФГР: фильм о победе женской сборной на Олимпиаде в Рио выйдет осенью 2023 года

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв заявил, что выход фильма о победе женской сборной на летней Олимпиаде — 2016 в Рио-Де-Жанейро запланирован на осень 2023 года.

«Ждать фильм надо к определённой дате — это осень 2023 года», — цитирует Шишкарёва ТАСС.

Глава ФГР признался, что самое сложное — это научить актёров играть в гандбол. Поэтому он посоветовал создателям фильма привлечь к съёмкам профессиональных гандболисток.

Женская сборная России в финале Игр 2016 года под руководством главного тренера Евгения Трефилова победила команду Франции. Для России эта победа стала первой в игровых видах спорта на Олимпиадах с 2012 года.

Рабочее название киноленты — «Золото ручной работы». Сценаристом фильма является Олег Маловичко. Режиссёра будущей картины ещё не утвердили.

Ранее Шишкарёв заявил, что главный тренер женской сборной Алексей Алексеев покинул свой пост.