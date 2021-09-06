Глава ФГР: фильм о победе женской сборной на Олимпиаде в Рио выйдет осенью 2023 года
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«Ждать фильм надо к определённой дате — это осень 2023 года», — цитирует Шишкарёва ТАСС.
Глава ФГР признался, что самое сложное — это научить актёров играть в гандбол. Поэтому он посоветовал создателям фильма привлечь к съёмкам профессиональных гандболисток.
Женская сборная России в финале Игр 2016 года под руководством главного тренера Евгения Трефилова победила команду Франции. Для России эта победа стала первой в игровых видах спорта на Олимпиадах с 2012 года.
Рабочее название киноленты — «Золото ручной работы». Сценаристом фильма является Олег Маловичко. Режиссёра будущей картины ещё не утвердили.
Ранее Шишкарёв заявил, что главный тренер женской сборной Алексей Алексеев покинул свой пост.