Алексеев покинул пост тренера женской сборной России по гандболу

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Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв заявил, что главный тренер женской сборной Алексей Алексеев покинул свой пост.
Алексеев покинул пост тренера женской сборной России по гандболу
  • РИА Новости

«31 августа закончился контракт Алексея Алексеева, мы его уведомили, что он не будет продолжать работу со сборной», — цитирует Шишкарёва ТАСС.

По словам главы ФГР, федерация ищет на замену Алексееву более молодого тренера. Фамилия нового наставника сборной будет названа 29 сентября.

Под руководством Алексеева российские гандболистки  завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Токио.

Ранее Шишкарёв заявил, что пляжный гандбол с большой долей вероятности будет включён в программу летних Олимпийских игр — 2028 в Лос-Анджелесе.

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