Бодниева осталась недовольна игрой женской сборной России по гандболу

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Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева заявила, что её подопечные делали неоправданные ошибки в матче квалификационного турнира чемпионата Европы с командой Швейцарии (26:22).
Бодниева осталась недовольна игрой женской сборной России по гандболу

«Мы довольны двумя очками, которые заработали, но недовольны качеством игры. Особенно во второй половине второго тайма, мы не имеем права разбазаривать преимущество в девять мячей. Мы делали неоправданные детские потери», — цитирует Бодниеву РИА Новости.

По словам тренера, она осталась довольна десятиминутками в первом и втором таймах, когда россиянки хорошо отыграли в защите.

Ранее сообщалось, что гандболистки сборной России победили Швейцарию в матче квалификации ЧЕ-2022.

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