Бодниева осталась недовольна игрой женской сборной России по гандболу

Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева заявила, что её подопечные делали неоправданные ошибки в матче квалификационного турнира чемпионата Европы с командой Швейцарии (26:22).

«Мы довольны двумя очками, которые заработали, но недовольны качеством игры. Особенно во второй половине второго тайма, мы не имеем права разбазаривать преимущество в девять мячей. Мы делали неоправданные детские потери», — цитирует Бодниеву РИА Новости.

По словам тренера, она осталась довольна десятиминутками в первом и втором таймах, когда россиянки хорошо отыграли в защите.

Ранее сообщалось, что гандболистки сборной России победили Швейцарию в матче квалификации ЧЕ-2022.