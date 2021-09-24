Гандболистка Бобровникова получила автомобиль за серебро ОИ в Токио
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«Наконец-то! Мы получили наши подарки от Фонда поддержки олимпийцев России за серебряную медаль Олимпийских игр в Токио! Это так волнительно, столько трудов было положено, слёз, побед! Жду ваших поздравлений!» — написала Бобровникова в своём Instagram.
Напомним, что сборная России в финале женского турнира по гандболу на Олимпийских играх в Токио потерпела поражение от национальной команды Франции со счётом 25:30.
Ранее сообщалось, что Федерация гандбола России назвала состав женской сборной на ближайшие матчи квалификационного турнира чемпионата Европы 2022 года.