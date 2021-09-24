Гандболистка Бобровникова получила автомобиль за серебро ОИ в Токио

Российская гандболистка Владлена Бобровникова получила автомобиль за серебряную медаль летних Олимпийских игр в Токио.

«Наконец-то! Мы получили наши подарки от Фонда поддержки олимпийцев России за серебряную медаль Олимпийских игр в Токио! Это так волнительно, столько трудов было положено, слёз, побед! Жду ваших поздравлений!» — написала Бобровникова в своём Instagram.

Напомним, что сборная России в финале женского турнира по гандболу на Олимпийских играх в Токио потерпела поражение от национальной команды Франции со счётом 25:30.

Ранее сообщалось, что Федерация гандбола России назвала состав женской сборной на ближайшие матчи квалификационного турнира чемпионата Европы 2022 года.