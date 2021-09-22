Определился состав женской сборной России по гандболу на отборочные матчи ЧЕ-2022

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Федерация гандбола России (ФГР) назвала состав женской сборной на ближайшие матчи квалификационного турнира чемпионата Европы 2022 года.
Определился состав женской сборной России по гандболу на отборочные матчи ЧЕ-2022
  • РИА Новости

Полностью состав российской сборной выглядит следующим образом:

Вратари: Эвелина Аношкина («Астраханочка»), Полина Каплина (ЦСКА), Анастасия Лагина («Ростов-Дон»).

Полевые игроки: Александра Давиденко («Кубань»), Марианна Егорова («Звезда»), Юлия Маркова (ЦСКА), Ксения Закордонская («Астраханочка»), Анастасия Илларионова (ЦСКА), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Екатерина Зеленкова («Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА), Ольга Щербак («Лада»), Ирина Корнеева («Астраханочка»), Елена Михайличенко (ЦСКА), Вероника Никитина («Лада»), Дарья Стаценко («Динамо-Синара»), Валерия Кирдяшева («Лада»), Карина Сабирова (ЦСКА), Ярослава Фролова («Ростов-Дон»), сообщает пресс-служба ФГР.

В первом туре отбора российская команда 6 октября сыграет в Москве со Швейцарией. В следующем матче 9 октября на выезде встретится с Литвой.

Ранее Юрист Илья Чичеров высказался относительно отстранения игроков молодёжной сборной России по гандболу за подозрение в организации договорных матчей на чемпионате Европы — 2021.

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