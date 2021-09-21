Юрист заявил, что подозреваемые гандболисты сборной России могут сесть в тюрьму на пять лет

Юрист Илья Чичеров высказался относительно отстранения игроков молодёжной сборной России по гандболу за подозрение в организации договорных матчей на чемпионате Европы-2021.

«Если говорить об уголовных делах, то отстранённым гандболистам может быть инкриминирована ч. 3 ст. 184 УК РФ, в которой говорится об организации договорных матчей. В этом случае к ним может быть применено наказание в виде штрафа в размере заработной платы или же иного дохода. Также спортсмены могут получить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере заработной платы или же без штрафа, но с запретом заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет», — приводит слова юриста «Гезета.Ru».

Комиссия по этике Федерации гандбола России (ФГР) временно отстранила от участия в соревнованиях восьмерых игроков мужской молодёжной сборной России. По результатам внутреннего расследования было установлено наличие в команде группы игроков, которая поддерживала контакты с лицами, занимавшимися организацией ставок.

Ранее Матыцин отреагировал на отстранение гандболистов молодёжной сборной России.