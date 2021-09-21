Юрист заявил, что подозреваемые гандболисты сборной России могут сесть в тюрьму на пять лет

Короткая ссылка
Юрист Илья Чичеров высказался относительно отстранения игроков молодёжной сборной России по гандболу за подозрение в организации договорных матчей на чемпионате Европы-2021.
Юрист заявил, что подозреваемые гандболисты сборной России могут сесть в тюрьму на пять лет
  • РИА Новости

«Если говорить об уголовных делах, то отстранённым гандболистам может быть инкриминирована ч. 3 ст. 184 УК РФ, в которой говорится об организации договорных матчей. В этом случае к ним может быть применено наказание в виде штрафа в размере заработной платы или же иного дохода. Также спортсмены могут получить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере заработной платы или же без штрафа, но с запретом заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет», — приводит слова юриста «Гезета.Ru».

Комиссия по этике Федерации гандбола России (ФГР) временно отстранила от участия в соревнованиях восьмерых игроков мужской молодёжной сборной России. По результатам внутреннего расследования было установлено наличие в команде группы игроков, которая поддерживала контакты с лицами, занимавшимися организацией ставок.

Ранее Матыцин отреагировал на отстранение гандболистов молодёжной сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить