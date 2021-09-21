Матыцин отреагировал на отстранение гандболистов молодёжной сборной России

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Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал отстранение комиссией по этике Федерации гандбола России игроков молодёжной сборной по подозрению в ставках.
Матыцин отреагировал на отстранение гандболистов молодёжной сборной России
  • РИА Новости

«Случаи причастности спортсменов к противоправным схемам, манипуляциям с результатами, договорным матчам совершенно недопустимы и требуют тщательного разбирательства. Расследование, которое проводилось комиссией по этике Федерации гандбола России, вскрыло серьёзную проблему, которая негативно влияет на репутацию российского гандбола и спорта в целом. Надеюсь, Федерация гандбола России досконально рассмотрит данную ситуацию и все виновные понесут ответственность за случившееся», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

Комиссия по этике Федерации гандбола России (ФГР) временно отстранила от участия в соревнованиях восьмерых игроков мужской молодёжной сборной России. Было установлено, что внутри команды сформировалась группа игроков, которая поддерживала контакты с лицами, которые занимались организацией ставок.

Ранее сообщалось, что гандболисты юношеской сборной России отстранены из-за подозрения в ставках.

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