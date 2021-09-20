Бодниева назначена новым главным тренером женской сборной России по гандболу

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В пресс-службе Федерации гандбола России сообщили, что исполком ФГР утвердил Людмилу Бодниеву в качестве главного тренера женской национальной сборной.
Бодниева назначена новым главным тренером женской сборной России по гандболу
  • РИА Новости

«Нашим приоритетом было назначение перспективного российского специалиста, хорошо знающего европейский гандбол и тенденции развития вида спорта. Людмила Валериевна отвечает этим требованиям», — цитирует пресс-служба ФГР  президента федерации Сергея Шишкарёва.

В качестве игрока 42-летняя Бодниева дважды становилась чемпионкой мира.

Бодниева сменила на посту главного тренера сборной Алексея Алексеева. Его контракт с федерацией истёк 31 августа.

Сборная России на летней Олимпиаде в Токио завоевала серебряные медали. В финале подопечные Алексеева проиграли француженкам со счётом 25:30.

Ранее Шишкарёв заявил, что выход фильма о победе женской сборной на летней Олимпиаде — 2016 в Рио-Де-Жанейро запланирован на осень 2023 года.

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