Объявлен состав женской сборной России по гандболу на ЧМ-2021
В сборную команду вошли 18 гандболисток, сообщает пресс-служба ФГР.
Вратари: Полина Каплина (ЦСКА), Анастасия Лагина («Ростов-Дон»).
Левые крайние: Полина Горшкова, Юлия Маркова (обе — ЦСКА).
Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).
Линейный: Анастасия Илларионова (ЦСКА).
Правые полусредние: Екатерина Зеленкова («Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА), Ольга Щербак («Лада»).
Левые полусредние: Ирина Корнеева («Астраханочка»), Елена Михайличенко (ЦСКА), Вероника Никитина («Лада»).
Разыгрывающие: Екатерина Ильина, Карина Сабирова (обе — ЦСКА), Валерия Кирдяшева («Лада»), Милана Таженова, Ярослава Фролова (обе — «Ростов-Дон»).
Людмила Бодниева возглавляет тренерский штаб российской национальной команды.
Сообщается, что сборная России примет участие в выставочном турнире Intersport Cup (25—28 ноября) в Берген (Норвегия).
Команда Бодниевой 2 декабря вылетит в Валенсию (Испания), где состоится предварительный раунд первенства планеты. Россиянки в группе В сыграют с командами Камеруна, Польши и Сербии.
В турнире примут участие 32 сборные. Финал соревнований состоится 19 декабря.
Ранее сообщалось, что Бодниева осталась недовольна игрой женской сборной России с командой Швейцарии.