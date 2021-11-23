Объявлен состав женской сборной России по гандболу на ЧМ-2021

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Федерация гандбола России опубликовала окончательный состав женской сборной для участия в чемпионате мира 2021 года в Испании.

В сборную команду вошли 18 гандболисток, сообщает пресс-служба ФГР.

Вратари: Полина Каплина (ЦСКА), Анастасия Лагина («Ростов-Дон»).

Левые крайние: Полина Горшкова, Юлия Маркова (обе — ЦСКА).

Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).

Линейный: Анастасия Илларионова (ЦСКА).

Правые полусредние: Екатерина Зеленкова («Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА), Ольга Щербак («Лада»).

Левые полусредние: Ирина Корнеева («Астраханочка»), Елена Михайличенко (ЦСКА), Вероника Никитина («Лада»).

Разыгрывающие: Екатерина Ильина, Карина Сабирова (обе — ЦСКА), Валерия Кирдяшева («Лада»), Милана Таженова, Ярослава Фролова (обе — «Ростов-Дон»).

Людмила Бодниева возглавляет тренерский штаб российской национальной команды. 

Сообщается, что сборная России примет участие в выставочном турнире Intersport Cup (25—28 ноября) в Берген (Норвегия).

Команда Бодниевой 2 декабря вылетит в Валенсию (Испания), где состоится предварительный раунд первенства планеты. Россиянки в группе В сыграют с командами Камеруна, Польши и Сербии.

В турнире примут участие 32 сборные. Финал соревнований состоится 19 декабря.

Ранее сообщалось, что Бодниева осталась недовольна игрой женской сборной России с командой Швейцарии. 

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