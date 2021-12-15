Трефилов оценил Бодниеву на посту главного тренера женской сборной России по гандболу

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Заслуженный тренер России Евгений Трефилов поделился впечатлениями от работы главного тренера женской сборной России по гандболу Людмилы Бодниевой.
Трефилов оценил Бодниеву на посту главного тренера женской сборной России по гандболу
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«Давайте дождёмся окончания чемпионата, тогда уже выскажу, возможно, свои замечания. Единственное, понимаю работу тренера так: у каждого должна быть своя изюминка. Она необходима как игроку сборной — иначе он в команде просто не удержится, — так и наставнику. Давайте посмотрим, что будет дальше. Пока проиграли только одну встречу», — заявил Трефилов в интервью RT.

Ранее Трефилов назвал главную проблему в женской сборной России по гандболу.

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