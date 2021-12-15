Трефилов оценил Бодниеву на посту главного тренера женской сборной России по гандболу

Заслуженный тренер России Евгений Трефилов поделился впечатлениями от работы главного тренера женской сборной России по гандболу Людмилы Бодниевой.

«Давайте дождёмся окончания чемпионата, тогда уже выскажу, возможно, свои замечания. Единственное, понимаю работу тренера так: у каждого должна быть своя изюминка. Она необходима как игроку сборной — иначе он в команде просто не удержится, — так и наставнику. Давайте посмотрим, что будет дальше. Пока проиграли только одну встречу», — заявил Трефилов в интервью RT.

Ранее Трефилов назвал главную проблему в женской сборной России по гандболу.