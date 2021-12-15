Трефилов назвал главную проблему в женской сборной России по гандболу

Заслуженный тренер России Евгений Трефилов рассказал, за счёт чего женская сборная России по гандболу проиграла Франции на чемпионате мира 2021 года.

«У французской команды был старый состав. В итоге и скорости соперницы показали лучше, и передачи у них оказались точнее. Поначалу мы доминировали, а потом всё встало на свои места. И самое страшное, что у нас идёт провал в защите. Их линейная шесть-семь мячей нам забила. Но эта проблема убирается только совместной работой», — заявил Трефилов в интервью RT.

В пример он привёл другие виды спорта, где успех приходит только посредством долгой совместной работы.

«Посмотрите на футболистов: «Реал» или «Барселона» играют лучше, чем национальная сборная. Почему? Они тренируются вместе два раза в день, друг друга понимают, отрабатывают взаимодействия. Я всегда издеваюсь над своими девочками: вы подсчитайте, сколько часов балерина стоит у станка или сколько раз партнёр её за репетицию поднимает в воздух. Или возьмите фигуристов, как много они тренируются. Поэтому никто и не падает. Состав хороший, интересный. Не хватает пары центральных защитников, но это дело наживное, можно просто немного по-другому сыграть», — добавил Трефилов.

Напомним, что женская сборная России по гандболу потерпела поражение от команды Франции в групповом этапе чемпионата мира в Испании (28:33).

Ранее Трефилов поделился впечатлениями от выступления обновлённой женской сборной России по гандболу.