Трефилов назвал главную проблему в женской сборной России по гандболу

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Заслуженный тренер России Евгений Трефилов рассказал, за счёт чего женская сборная России по гандболу проиграла Франции на чемпионате мира 2021 года.
Трефилов назвал главную проблему в женской сборной России по гандболу
  • РИА Новости

«У французской команды был старый состав. В итоге и скорости соперницы показали лучше, и передачи у них оказались точнее. Поначалу мы доминировали, а потом всё встало на свои места. И самое страшное, что у нас идёт провал в защите. Их линейная шесть-семь мячей нам забила. Но эта проблема убирается только совместной работой», — заявил Трефилов в интервью RT.

В пример он привёл другие виды спорта, где успех приходит только посредством долгой совместной работы. 

«Посмотрите на футболистов: «Реал» или «Барселона» играют лучше, чем национальная сборная. Почему? Они тренируются вместе два раза в день, друг друга понимают, отрабатывают взаимодействия. Я всегда издеваюсь над своими девочками: вы подсчитайте, сколько часов балерина стоит у станка или сколько раз партнёр её за репетицию поднимает в воздух. Или возьмите фигуристов, как много они тренируются. Поэтому никто и не падает. Состав хороший, интересный. Не хватает пары центральных защитников, но это дело наживное, можно просто немного по-другому сыграть», — добавил Трефилов.

Напомним, что женская сборная России по гандболу потерпела поражение от команды Франции в групповом этапе чемпионата мира в Испании (28:33).

Ранее Трефилов поделился впечатлениями от выступления обновлённой женской сборной России по гандболу.

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