Трефилов поделился впечатлениями от выступления обновлённой женской сборной России по гандболу

Заслуженный тренер России Евгений Трефилов поделился впечатлениями от выступления женской сборной России на групповой стадии чемпионата мира 2021 года.

«Спонтанно никогда ничего не бывает. Разве что какую-нибудь мужскую болезнь можно подхватить. Собрана новая команда, неплохие девочки, но им надо поработать вместе. А мы хотим от них всё и сразу. С Олимпиады в Токио в основном составе осталось всего несколько человек. А остальное всё новое, свежее — пусть поиграют девчонки», — заявил Трефилов в интервью RT.

Он также сказал, что нужно сделать, чтобы девушки могли лучше сыграться.

«Сейчас им нужно максимально увеличить количество учебно-тренировочных занятий, чтобы привыкнуть друг к другу. У нас же командная игра. Например, вышел на поле Евгений Васильевич Трефилов, а как он отдаст передачу? В ноги или выше головы? Партнёр должен понимать, чувствовать, от этого зависит очень многое», — добавил Трефилов.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по гандболу сыграет с Норвегией в четвертьфинале ЧМ.