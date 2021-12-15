Трефилов поделился впечатлениями от выступления обновлённой женской сборной России по гандболу

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Заслуженный тренер России Евгений Трефилов поделился впечатлениями от выступления женской сборной России на групповой стадии чемпионата мира 2021 года.
Трефилов поделился впечатлениями от выступления обновлённой женской сборной России по гандболу
  • РИА Новости

«Спонтанно никогда ничего не бывает. Разве что какую-нибудь мужскую болезнь можно подхватить. Собрана новая команда, неплохие девочки, но им надо поработать вместе. А мы хотим от них всё и сразу. С Олимпиады в Токио в основном составе осталось всего несколько человек. А остальное всё новое, свежее — пусть поиграют девчонки», — заявил Трефилов в интервью RT.

Он также сказал, что нужно сделать, чтобы девушки могли лучше сыграться.

«Сейчас им нужно максимально увеличить количество учебно-тренировочных занятий, чтобы привыкнуть друг к другу. У нас же командная игра. Например, вышел на поле Евгений Васильевич Трефилов, а как он отдаст передачу? В ноги или выше головы? Партнёр должен понимать, чувствовать, от этого зависит очень многое», — добавил Трефилов.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по гандболу сыграет с Норвегией в четвертьфинале ЧМ.

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