Прыжок выше головы: мужская сборная России стартовала с трёх побед на чемпионате Европы по гандболу

Мужская сборная России по гандболу заняла первое место в своей группе на предварительном этапе чемпионата Европы. Подопечные Велимира Петковича одержали три победы в трёх матчах, в том числе сенсационно взяв верх над бронзовыми призёрами предыдущего турнира — норвежцами. Лидеры команды Сергей Марк Косоротов и Дмитрий Житников в этих встречах записали на свой счёт 17 и 14 голов соответственно.

Неоднозначная победа на старте

Стартовый матч предварительного раунда с Литвой получился для сборной России неоднозначным. С одной стороны, подопечные Велимира Петковича одержали предсказуемую победу — 29:27. С другой — провели два абсолютно разных тайма. В первом отечественные гандболисты не оставили камня на камне от соперника. Особенно впечатлил дебютный рывок со счётом 7:1.

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Очень хорош был молодой Сергей Марк Косоротов, который с девятью голами стал лучшим бомбардиром команды. Причём он не только самостоятельно уверенно завершал атаки, но и классно взаимодействовал с партнёром по «Висле» Дмитрием Житниковым. Надёжно фаворит смотрелся и в обороне, ничего не позволяя оппонентам. Да и Виктор Киреев регулярно совершал эффектные сейвы.

Увы, во второй половине всё кардинально поменялось. Теперь уже литовцы владели инициативой и действовали агрессивно и смело. Им удалось возродить интригу, когда, казалось, шансов не оставалось. У россиян абсолютно разладилась игра в защите, где они допускали большое количество ошибок. Совсем перестал выручать партнёров Киреев. Наконец, в отличие от правого, совершенно не работал левый край.

В концовке сопернику удалось сократить отставание до минимума, но сборная России всё же сохранила преимущество и одержала важнейшую победу. Правда, качество игры коллектива оставило серьёзные вопросы, а перед ключевой игрой с мощной Норвегией за него становилось тревожно.

Громкая сенсация в противостоянии с фаворитом

Во втором туре подопечные Петковича проявили своё главное качество — полную непредсказуемость. Одно противостояние они способны провалить, а другое провести на высочайшем уровне. К счастью, прыгнуть выше головы вышло в матче с главным фаворитом группы. Скандинавы на прошлом первенстве континента добрались до полуфинала и завоевали бронзовые награды. В Венгрии и Словакии они намеревались разменять их на золотые.

Но грозный коллектив Кристиана Берге ничего не сумел поделать с неуступчивыми россиянами и потерпел сенсационное поражение — 22:23. Залогом успеха стали идеальные в отличие от первой встречи действия в обороне.

Отечественные гандболисты на протяжении всего часа играли собранно. На своей половине площадки они не оставляли звёздам соперника свободного пространства и оперативно перекрывали все подходы к воротам.

Отдельно необходимо выделить Дмитрия Санталова, который руководил действиями партнёров в разрушении. Если в «Мешков Бресте» он пока не блещет, то в сборной смотрится очень достойно. Под стать ему оказался и Киреев, который отразил 12 бросков из 32 (37,5%). Не дрогнули россияне даже в концовке, когда норвежцы пошли ва-банк и в полном составе устроили финальный штурм.

Невероятный мяч Котова

А настоящим украшением противостояния стал чудо-гол Александра Котова в концовке первого тайма. Началась атака с великолепного сольного прохода Житникова от центра площадки. Оказавшись под плотной опекой, разыгрывающий успел выполнить передачу назад партнёру. Забрасывать тому было непросто, ведь прямо перед ним находился защитник. Но Котов в прыжке развернулся вокруг собственной оси и, находясь спиной к воротам, правой рукой отправил снаряд в дальний угол. Россия незадолго до перерыва оторвалась в счёте — 12:10.

Этот момент во многом показателен. В матче с фаворитом подопечные Петковича не тушевались и не закрывались на своей половине, а стремились играть на равных. И зачастую им удавалось ставить скандинавов в тупик. Особенно хорош был Житников. Дмитрий вёл всю игру команды: забрасывал сам, отдавал точные пасы партнёрам и отрабатывал в обороне. Совсем не пошла игра у Косоротова, который отличился лишь раз и не реализовал два пенальти, но его роль взял на себя опытный партнёр, который семь раз огорчил оппонента.

Положительные тесты на коронавирус

К сожалению, перед решающей встречей в группе со Словакией в сборной России был выявлен коронавирус. Сначала положительный тест сдал Евгений Дзёмин, а прямо в день игры — Андрей Верещагин и Даниил Шишкарёв. Если потерю первых двух команда должна была легко пережить, то отсутствие последнего стало ударом.

Правый крайний — один из самых опытных игроков в коллективе и заслуженно носит капитанскую повязку. А без него представить сборную уже невозможно. Например, в стартовой встрече с Литвой он забил семь мячей и по этому показателю уступил только Косоротову.

Петкович ещё до начала турнира столкнулся с серьёзными кадровыми проблемами. Из-за различных травм не поехали на чемпионат Европы Александр Шкуринский, Сергей Иванов, Вячеслав Касаткин, Дмитрий Киселёв и Сергей Кудинов. Особенно огорчило отсутствие левого полусреднего «Нанта» Шкуринского, который продолжает восстанавливаться после разрыва «крестов». А разыгрывающий «Шартра» Кудинов получил повреждение пятки в первом товарищеском поединке перед Евро с хорватами.

Уверенная точка на предварительном этапе

Так, матч со Словакией превратился для России в непростое испытание. С одной стороны, хозяева никогда звёзд с неба на крупных турнирах не хватали и на первенстве континента ни разу не проходили дальше предварительного этапа. С другой — дома они вполне могли преподнести сюрприз, учитывая потерю Шишкарёва. Им для того, чтобы не потерять шансы на продолжение борьбы, требовалась победа. Чуть позже на паркет должны были выйти литовцы и норвежцы. Нельзя было исключать вариант, при котором сразу три сборные наберут по шесть очков.

К счастью, считать дополнительные показатели не пришлось. Отечественная команда, несмотря на отсутствие капитана, одержала уверенную победу на классе — 36:27. На этот раз она в отличие от противостояния с Литвой не бросила играть после первого тайма. На перерыв оппоненты ушли с преимуществом гостей в десять мячей — 19:9.

Во второй половине россияне не сбавили обороты, хотя соперник немного сократил отставание. Но больше чем на восемь очков подобраться не удалось. Вновь проявил себя с лучшей стороны Косоротов, отличившийся семь раз. По пять раз поразили ворота Павел Андреев и Никита Каменев.

Так, подопечные Петковича приятно удивили уже на стадии предварительного этапа. Они набрали 100% очков и прошли дальше с первого места в группе. А сенсационная победа над Норвегией обеспечила им важнейшие два балла в основном раунде, где соперниками России станут Испания, Швеция, Германия и Польша. Не исключено, что именно эти очки помогут команде побороться за выход в полуфинал.