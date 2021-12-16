Трефилов объяснил поражение России в 1/4 женского ЧМ-2022 по гандболу

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Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал поражение национальной команды в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года от Норвегии.
Трефилов объяснил поражение России в 1/4 женского ЧМ-2022 по гандболу
  • РИА Новости

«Проблема в том, что мы индивидуально играли весь второй тайм. Норвежки играли в командный гандбол, а мы — нет. Разваливала нас своими действиями Нора Мёрк, появлялись дыры в защите», — цитирует РИА Новости Трефилова.

По его словам, соперник также превосходил россиянок по скорости.

Команда Людмилы Бодниевой в Гранольерсе проиграла сборной Норвегии в матче 1/4 финала со счётом 28:34.

Ранее заслуженный тренер России Евгений Трефилов поделился ожиданиями от четвертьфинального матча с Норвегией.

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