Шишкарёв: молимся, чтобы Карпин и Дзюба перестали «собачиться»

Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв оценил шансы сборной России по футболу квалифицироваться на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Конечно, надеемся на золото хоккеистов на Олимпиаде в Пекине, молимся на главного тренера сборной Валерия Карпина, чтобы Артём Дзюба поменьше выступал, чтобы они меньше собачились и сосредоточились на решении задачи поехать в Катар», — цитирует Шишкарёва РИА Новости.

В октябре Дзюба оказался в расширенном списке национальной команды, однако отказался от вызова, сославшись на плохую форму. В ноябре он не попал в расширенный состав национальной команды. До этого у Дзюбы был конфликт с Карпиным, когда они оба работали в «Спартаке».

Полуфинал стыковых матчей за право попасть на чемпионат мира Россия проведёт 24 марта против Польши. В случае победы команда Карпина сыграет с победителем матча Швеция — Чехия 29 марта.

ЧМ-2022 пройдёт с 21 ноября по 18 декабря.

Ранее известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал желание российского форварда Артёма Дзюбы помочь национальной команде.