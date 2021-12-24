Шишкарёв: молимся, чтобы Карпин и Дзюба перестали «собачиться»

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Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв оценил шансы сборной России по футболу квалифицироваться на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
Шишкарёв: молимся, чтобы Карпин и Дзюба перестали «собачиться»
  • AP

«Конечно, надеемся на золото хоккеистов на Олимпиаде в Пекине, молимся на главного тренера сборной Валерия Карпина, чтобы Артём Дзюба поменьше выступал, чтобы они меньше собачились и сосредоточились на решении задачи поехать в Катар», — цитирует Шишкарёва РИА Новости.

В октябре Дзюба оказался в расширенном списке национальной команды, однако отказался от вызова, сославшись на плохую форму. В ноябре он не попал в расширенный состав национальной команды. До этого у Дзюбы был конфликт с Карпиным, когда они оба работали в «Спартаке».

Полуфинал стыковых матчей за право попасть на чемпионат мира Россия проведёт 24 марта против Польши. В случае победы команда Карпина сыграет с победителем матча Швеция — Чехия 29 марта.

ЧМ-2022 пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. 

Ранее известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал желание российского форварда Артёма Дзюбы помочь национальной команде.

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