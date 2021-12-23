Уткин: Дзюба живёт в своём мире, он готов вернуться в сборную, от которой отказался
- РИА Новости
«Насколько же человек живёт в своём мире! Он готов помириться, хотя с ним никто не ссорился. Он готов вернуться в сборную, хотя его вызывали, а он сам не приехал», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.
Он также добавил, что, может, не стоит обращать внимания на слова Дзюбы, который любую информацию воспринимает на свой лад.
Напомним, что из-за конфликта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным Артём Дзюба отказался от вызова в национальную команду. При этом он отметил, что причина отказа — в его неоптимальной форме.
Ранее гендиректор «Спартака» заявил, что трансферы ещё будут, в том числе и на выход.