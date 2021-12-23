Гендиректор «Спартака»: трансферы ещё будут, в том числе и на выход

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о запланированных покупках клуба в зимнее трансферное окно.

«Трансферы ещё будут. Не буду комментировать трансферы футболистов на выход, но они будут», — цитирует Мележикова «Матч ТВ».

Он также рассказал, чьей идеей была покупка форварда «Шарлеруа» Шамара Николсона.

«Переход Николсона согласовал спортивный директор. Трансфер должен был произойти чуть позже, но определённые обстоятельства ускорили переход», — добавил Мележиков.

Напомним, что Руй Витория покинул пост главного тренера «Спартака». Его заменил итальянец Паоло Ваноли.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» интересуется вторым бомбардиром чемпионата Австрии.