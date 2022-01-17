Россия победила Словакию и вышла в основной раунд чемпионата Европы по гандболу

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Сборная России по гандболу взяла верх над командой Словакии в матче третьего тура предварительного раунда чемпионата Европы.
Россия победила Словакию и вышла в основной раунд чемпионата Европы по гандболу
  • AFP
  • © PETER LAZAR

Встреча прошла в словацком Кошице и завершилась со счётом 36:27.

Самым результативным игроком в составе отечественной команды стал Сергей Косоротов, который забросил семь мячей.

Таким образом, россияне набрали шесть очков и пробились в основной раунд турнира с первого места в группе F.

Ранее сообщалось, что два гандболиста сборной России сдали положительные тесты на коронавирус во время чемпионата Европы.

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