Россия победила Словакию и вышла в основной раунд чемпионата Европы по гандболу
- AFP
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Встреча прошла в словацком Кошице и завершилась со счётом 36:27.
Самым результативным игроком в составе отечественной команды стал Сергей Косоротов, который забросил семь мячей.
Таким образом, россияне набрали шесть очков и пробились в основной раунд турнира с первого места в группе F.
Ранее сообщалось, что два гандболиста сборной России сдали положительные тесты на коронавирус во время чемпионата Европы.