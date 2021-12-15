Бодниева назвала причины поражения России в 1/4 финала ЧМ-2022
«Мы понимали, что четвертьфинал — самая сложная стадия чемпионата. Сегодня мы были хорошо готовы, но Норвегия использовала все наши слабые стороны, наши минусы. Мы ничего этому противопоставить не смогли», — цитирует Бодниеву «Спорт-Экспресс».
Она подчеркнула, что её подопечные не сумели сдержать в центральной зоне линейного норвежской команды. По словам Бодниевой, россиянки допускали много детских ошибок.
Команда Бодниевой в Гранольерсе проиграла сборной Норвегии в матче 1/4 финала со счётом 28:34.
Теперь команда из Скандинавии поборется за выход в финал мирового первенства со сборной Испании.
Ранее заслуженный тренер России Евгений Трефилов поделился ожиданиями от четвертьфинального матча с Норвегией.