Бодниева назвала причины поражения России в 1/4 финала ЧМ-2022

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Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева высказалась о поражении от Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года в Испании.
Бодниева назвала причины поражения России в 1/4 финала ЧМ-2022

«Мы понимали, что четвертьфинал — самая сложная стадия чемпионата. Сегодня мы были хорошо готовы, но Норвегия использовала все наши слабые стороны, наши минусы. Мы ничего этому противопоставить не смогли», — цитирует Бодниеву «Спорт-Экспресс».

Она подчеркнула, что её подопечные не сумели сдержать в центральной зоне линейного норвежской команды. По словам Бодниевой, россиянки допускали много детских ошибок.

Команда Бодниевой в Гранольерсе проиграла сборной Норвегии в матче 1/4 финала со счётом 28:34.

Теперь команда из Скандинавии поборется за выход в финал мирового первенства со сборной Испании.

Ранее заслуженный тренер России Евгений Трефилов поделился ожиданиями от четвертьфинального матча с Норвегией.

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