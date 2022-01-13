Россия обыграла Литву в стартовом матче мужского ЧЕ по гандболу

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Сборная России нанесла поражение команде Литвы в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы по гандболу 2022 года среди мужских команд.
Россия обыграла Литву в стартовом матче мужского ЧЕ по гандболу
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

Игра, которая прошла в Кошице, завершилась со счётом 29:27 в пользу российской команды.

Сборная России в матче второго тура сыграет с командой Норвегии 15 января. В заключительном матче предварительного этапа россияне встретятся со Словакией (17 января).

ЧЕ-2022 проходит в Венгрии и Словакии.

Ранее бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал поражение национальной команды в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года от Норвегии.

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