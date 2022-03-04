Велогонщик Сиваков сменил российское гражданство на французское

В британской команде Ineos Grenadiers сообщили, что Международный союз велосипедистов (UCI) разрешил велогонщику Павлу Сивакову сменить российское гражданство на французское.

«Я давно хотел стать гражданином Франции и подал запрос в UCI. Я хочу поблагодарить союз и команду Ineos Grenadiers за поддержку в этом процессе и помощь в его реализации», — цитирует Сивакова пресс-служба Ineos Grenadiers.

Велогонщик сообщил, что родился в Италии и переехал во Францию, когда ему был один год. Во Франции Сиваков вырос и получил образование. Он называет её своей родиной.

По словам 24-летнего Сивакова, возможность участвовать в международных соревнованиях в качестве гражданина Франции делает его невероятно счастливым.

Сиваков в 2019 году стал победителем многодневных гонок «Тур Альп» и «Тур Польши».

Ранее руководство Международного союза велосипедистов (UCI) приняло решение наложить пакет санкций на российских и белорусских спортсменов.