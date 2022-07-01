Слухи о переходе в сборную США и тайном браке: как Дэвис и Смолкин стали самыми обсуждаемым фигуристами России

Диана Дэвис опровергла информацию о переходе вместе с партнёром Глебом Смолкиным в сборную США. По её словам, фигуристы намерены продолжать выступать за Россию и ждут контрольных прокатов. Однако она не стала комментировать слухи об их личной жизни и якобы тайном браке. Незадолго до этого в социальных сетях появилось видео проката танцоров для представителей Федерации фигурного катания США (USFS). Согласно данным СМИ, в ближайшее время они могут получить специальное приглашение на участие во внутриамериканских турнирах.

Диану Дэвис и Глеба Смолкина смело можно назвать самыми обсуждаемыми отечественными фигуристами на данный момент. Вот уже на протяжении месяца болельщиков волнует их возможный переход в сборную США, а вместе с ним — тайный брак ради получения партнёром американского гражданства и даже отъезд Этери Тутберидзе вместе с дочерью.

Танцоры на льду до последнего хранили молчание, но в ночь с четверга на пятницу Дэвис всё же опубликовала в социальных сетях пост, в котором опровергла главный слух. По словам девушки, они вместе со Смолкиным остаются в составе национальной команды России и с нетерпением ждут контрольных прокатов.

Также атлеты подтвердили то, о чём говорилось давно: они больше не сотрудничают с Игорем Шпильбандом и начали работу в коллективе Елены Новак и Алексея Килякова. Следом заявил об уходе бывших подопечных сам специалист.

«Пару недель назад нами было принято решение покинуть группу Игоря Шпильбанда... Под его руководством мы сделали огромный скачок вперёд в мастерстве, в наших индивидуальных и партнёрских навыках. Безмерно благодарны Игорю, Паскуале, Наталье и Эдриан за проделанную работу», — написала Дэвис.

Кроме того, она отказалась комментировать личную жизнь и отметила, что спортсмены «стараются её оберегать», тем самым не дав отрицательного ответа на вопрос о возможной свадьбе.

Однако даже заверения в готовности представлять Россию не разубедили поклонников в обратном. Ведь чуть ранее был опубликован ролик с проката спортсменов для представителей Федерации фигурного катания США (USFS), за которым якобы наблюдал и глава технического комитета ISU по танцам на льду американец Шон Реттстатт.

Впрочем, данные СМИ по этому поводу расходятся. Так, источник ТАСС сообщил, что дуэт действительно выступил для USFS, но не в целях смены спортивного гражданства. При этом не исключён вариант, при котором фигуристы получат возможность выходить на старт во внутриамериканских соревнованиях по специальному приглашению.

«Существует определённая договорённость, что Диана и Глеб покажут свои программы специалистам и тренерам местной федерации. Тем более пока они планируют оставаться в Неваде, а совершать частые перелёты из США в Россию на данный момент будет достаточно проблематично», — отметил источник.

Много вопросов вызвало и прибытие в Северную Америку Тутберидзе. Отмечается, что она прилетела помочь дочери и её партнёру уладить конфликт со Шпильбандом. Согласно одной из версий, они сами хотят вернуться к нему, но тренер на это пока не готов. А Этери Георгиевна уже якобы вернулась в Москву и вскоре должна воссоединиться со своей группой в Новогорске.

Заставили поверить в возможный переезд танцоров в США и комментарии отдельных специалистов. Например, Ренат Лайшев, президент «Самбо-70», где числятся оба, даже не стал отрицать слухи.

«Других причин, по которым Тутберидзе задерживается в США, нет. Это право ребят выступать за другую федерацию, ради бога, пусть катаются. Они могут показывать всё мастерство где угодно и всё равно останутся послами российских идей и мыслей», — приводит слова руководителя «Чемпионат».

А тренер Александр Жулин, сотрудничавший с парой, прямо заявил, что «дыма без огня не бывает», и не исключил, что они рассматривают для себя такой вариант.

«Россия непонятно на какой срок отлучена... Она американка, если он на ней женится, тоже станет американцем. В случае смены гражданства они смогут выступать на этапах Гран-при, чемпионатах мира, турнире четырёх континентов, поэтому не исключаю такой возможности. Тяжёлое решение, только им известно, как будет для них лучше», — цитирует Жулина ТАСС.

Тем не менее в Федерации фигурного катания России (ФФКР) информацию пока не подтвердили. Генеральный директор организации Александр Коган и вовсе назвал её бредом. Тем более Дэвис и Смолкин в июне были включены в состав сборной страны по танцам на льду на следующий сезон.

Не стала исключать такой вариант и обозреватель RT Елена Вайцеховская, по мнению которой, в случае перехода выиграют все стороны. Диана и Глеб получат реальную возможность не просто соревноваться бок о бок с сильнейшими конкурентами и выступать на международных соревнованиях, но и завоевать золото командного турнира ОИ-2026 в составе североамериканской национальной команды.

«Сколько бы Дэвис и Смолкин ни катались, в России их всегда будет сопровождать шлейф блатных, а результаты ставиться под сомнение. Несмотря на позиции третьей пары в стране, Диана и Глеб в прошлом сезоне объективно ею вряд ли являлись, что сильно расстраивало тех, кому не нашлось места в олимпийской сборной. Теперь у оппонентов есть шанс соревноваться друг с другом честно (насколько это возможно в танцах на льду), а с «блатной парой» — заочно. Тоже мотивация», — написала Вайцеховская.

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При этом она не ожидает, что их возможный уход запустит волну по смене спортивного гражданства среди отечественных фигуристов.

«Ни одна страна мира не оплачивает подготовку своих фигуристов-сборников в том объёме, в котором это делается в России. Прежде чем от таких денег отказываться, стоит всё обдумать и взвесить. И задать себе вопрос: готов ли ты сам нести эти расходы? И совершенно очевидно, что кейс Дэвис — Смолкина стоит здесь особняком. Делать на нём какие-то обобщения и далеко идущие прогнозы я бы точно не стала», — добавила Вайцеховская.

Любопытно, что большую часть инсайдов о танцорах запустил уже упомянутый американский журналист Дейв Лиз. В частности, он писал, что спортсмены, которые и в жизни являются парой, тайно вступили в брак.

Подтверждение этой информации появилось на портале Clerk.clarkcountynv.gov, где представлены якобы документы о регистрации брака, который был оформлен 18 марта в Неваде. Фигуристы в итоге отказались комментировать личную жизнь, как и отец партнёра, известный актёр Борис Смолкин, заявивший, что ничего не знает о женитьбе сына.

А позже в одном из интервью Лиз рассказывал, что Тутберидзе не только решает вопрос о переходе дочери и её молодого человека в сборную США, но и сама вызывает интерес со стороны местных школ.

«Формальных препятствий нет. Я знаю минимум один каток, который согласился бы взять её на работу в этом случае — из-за потенциальной финансовой выгоды, которую сулит такое сотрудничество. Появится много родителей, готовых платить деньги Этери. Это вовсе не означает, что она сможет воспитать новых чемпионов, но её тренерская деятельность тут будет, без сомнения, очень прибыльной», — сказал он в интервью Sports.ru.

И последний месяц специалист действительно пробыла вместе с дуэтом в Северной Америке. Например, она присутствовала на катке во время занятий спортсменов с Бенуа Ришо, который готов поставить им программы. Тот признался, что остался под впечатлением от общения с известным тренером.

«Я чувствую, каждый день и каждый опыт — это процесс обучения. Твёрдо убеждён, что нужно извлекать из любой встречи всё лучшее. Мне повезло получить такой чудесный опыт с Глебом, Дианой и Этери. Я был рад вести содержательные беседы с Этери, делиться нашими идеями о фигурном катании, его прогрессе и будущем», — приводит слова Ришо «Матч ТВ».