«Матч ТВ»: Тутберидзе вернётся в Москву из США 30 июня

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе вернётся в Москву из США 30 июня.

Как сообщает «Матч ТВ», наставник прилетит в столицу через Стамбул.

Напомним, что журналист Дэйв Лис заявил о готовности 48-летней наставницы продолжить свою деятельность в США. Он отметил, что, несмотря на желание, российский специалист не сможет переехать за океан из-за большого количества учеников в России.

Ранее сообщалось, что российский фигурист Глеб Смолкин и дочь Тутберидзе Диана Дэвис поженились в США.