Коган — о просмотре фигуристов Дэвис и Смолкина в США: бред не комментирую
- РИА Новости
«Вы все рекламируете бред, который они сами же потом у себя и опровергают. Зачем это обсуждать? Ответ один — бред не комментирую», — цитирует Когана РИА Новости.
СМИ сообщали, что российский танцевальный дуэт Диана Дэвис — Глеб Смолкин собираются пройти просмотр в Федерации фигурного катания США.
Заслуженный тренер России Александр Жулин не исключил смену спортивного гражданства Дэвис и Смолкиным.
Ранее Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, заявил о скором возвращении тренера в Россию.