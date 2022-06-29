Коган — о просмотре фигуристов Дэвис и Смолкина в США: бред не комментирую

Короткая ссылка
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался о том, что российский танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин пройдёт просмотр в Ассоциации фигурного катания США (USFS).
Коган — о просмотре фигуристов Дэвис и Смолкина в США: бред не комментирую
  • РИА Новости

«Вы все рекламируете бред, который они сами же потом у себя и опровергают. Зачем это обсуждать? Ответ один — бред не комментирую», — цитирует Когана РИА Новости.

СМИ сообщали, что российский танцевальный дуэт Диана Дэвис — Глеб Смолкин собираются пройти просмотр в Федерации фигурного катания США.

Заслуженный тренер России Александр Жулин не исключил смену спортивного гражданства Дэвис и Смолкиным.

Ранее Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, заявил о скором возвращении тренера в Россию. 





Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить