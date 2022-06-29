Коган — о просмотре фигуристов Дэвис и Смолкина в США: бред не комментирую

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался о том, что российский танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин пройдёт просмотр в Ассоциации фигурного катания США (USFS).

«Вы все рекламируете бред, который они сами же потом у себя и опровергают. Зачем это обсуждать? Ответ один — бред не комментирую», — цитирует Когана РИА Новости.

СМИ сообщали, что российский танцевальный дуэт Диана Дэвис — Глеб Смолкин собираются пройти просмотр в Федерации фигурного катания США.

Заслуженный тренер России Александр Жулин не исключил смену спортивного гражданства Дэвис и Смолкиным.

Ранее Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, заявил о скором возвращении тренера в Россию.











