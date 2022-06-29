Железняков: Тутберидзе вот-вот должна вернуться

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, заявил о скором возвращении тренера в Россию.

«Этери Тутберидзе вот-вот должна вернуться. Можете не сомневаться. Я не думаю, что её отсутствие серьёзно сказывается на подготовке учеников. Там слаженная работа», — цитирует Железнякова «Матч ТВ».

Напомним, что журналист Дэйв Лис заявил о готовности 48-летней наставницы продолжить свою деятельность в США. Он отметил, что, несмотря на желание, российский специалист не сможет переехать за океан из-за большого количества учеников в России.

Ранее сообщалось, что российский танцевальный дуэт Диана Дэвис — Глеб Смолкин собирается пройти просмотр в Федерации фигурного катания США.