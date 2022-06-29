Жулин не исключил смену спортивного гражданства российскими фигуристами Дэвис и Смолкиным

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Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о возможной смене спортивного гражданства российскими фигуристами Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным.
Жулин не исключил смену спортивного гражданства российскими фигуристами Дэвис и Смолкиным
  • РИА Новости

«Дыма без огня не бывает, наверное, они рассматривают какие-то варианты. Да, конкуренция там высокая, но я слышал, что Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью заканчивают. Россия непонятно на какой срок отлучена, а тренер у них американский, она американка, если он на ней женится, тоже будет американцем», — цитирует Жулина ТАСС.

По его словам, в случае смены гражданства Дэвис и Смолкин смогут выступать на этапах Гран-при, чемпионатах мира, турнире четырёх континентов.

«Поэтому не исключаю такой возможности. Тяжёлое решение, только им известно, что будет для них лучше», — сказал он.

СМИ сообщали, что российский танцевальный дуэт Диана Дэвис — Глеб Смолкин собираются пройти просмотр в Федерации фигурного катания США.

Ранее Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, заявил о скором возвращении тренера в Россию. 

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