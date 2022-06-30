Источник: просмотр Дэвис и Смолкина в США не связан с возможной сменой гражданства

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Просмотр российского танцевального дуэта Диана Дэвис — Глеб Смолкин в Федерации фигурного катания США не связан с возможной сменой спортивного гражданства фигуристов.
Источник: просмотр Дэвис и Смолкина в США не связан с возможной сменой гражданства
  • AP
  • © Bernat Armangue

Как сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник, есть определённая договоренность, что пара покажет свои программы специалистам и тренерам местной федерации.

Отмечается, что не исключён вариант участия дуэта во внутриамериканских соревнованиях по специальному приглашению.

В минувшем сезоне пара завоевала серебряные медали чемпионата России и попала в состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине. На Играх-2022 дуэт занял 14-е место.

Ранее актёр Борис Смолкин прокомментировал новость о том, что его сын Глеб и Диана Дэвис поженились.

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