Тарасова проведёт собрание с российскими фигуристами на тему перехода в другие сборные

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова собирается встретиться с фигуристами, чтобы обсудить переходы спортсменов в другие сборные на фоне санкций в отношении России.

«На следующей неделе я поеду в Новогорск, где хотела бы провести собрание с нашими фигуристами, высказать своё мнение по поводу переходов спортсменов в другие сборные», — цитирует Тарасову ТАСС.

Она также привела в пример Диану Дэвис и Глеба Смолкина, которые, по информации СМИ, собираются представлять сборную США на международных турнирах.

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) отклонил предложение Федерации фигурного катания на коньках России ужесточить правила смены спортивного гражданства фигуристами. При этом ISU продлил отстранение российских спортсменов на год.

Ранее Тарасова объяснила, почему российским фигуристкам не стоит заниматься футболом.