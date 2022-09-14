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Гонщик Жильцов сменил спортивное гражданство для участия в «Дакаре»

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Российский гонщик Константин Жильцов рассказал, почему принял решение сменить спортивное гражданство.
Гонщик Жильцов сменил спортивное гражданство для участия в «Дакаре»
  • globallookpress.com
  • © Frederic Le Floc H/Keystone Press Agency

«Я сделал себе комплект документов. И на этапе чемпионата России в Ульяновске уже буду выступать как иностранный спортсмен. Гоняться необходимо, иначе теряешь навыки, и тогда нужно вообще прекращать всё это», — цитирует Жильцова «Матч ТВ».

57-летний гонщик подчеркнул, что карьера в профессиональном спорте достаточно скоротечна, поэтому надо принимать какие-то кардинальные решения.

«Мы постоянно слышим: «Ребята, сейчас всё изменится», но пока ничего не поменялось в плане перспектив занятий профессиональным спортом для россиян», — добавил пилот.

Жильцов в качестве штурмана на ралли «Дакар» 2013 года в зачёте внедорожников занял третье место. На его счету также победа в Кубке мира по ралли-рейдам в 2014-м.

Международная автомобильная федерация (FIA) разрешила пилотам из России и Белоруссии выступать только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, в котором прописан ряд ограничений.

Российский гонщик Сергей Карякин заявил, что не будет участвовать в «Дакаре», если FIA будет настаивать на подписании документа.

Ралли-марафон состоится с 31 декабря по 15 января в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова призвала РАФ подать в суд на FIA и защитить Карякина.

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