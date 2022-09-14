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Гонщик Карякин заявил о проблемах с допуском на «Дакар»

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Гонщик Сергей Карякин высказал свою позицию по требованиям подписать документ Международной автомобильной федерации (FIA) с ограничениями для российских и белорусских пилотов по участию в ралли «Дакар».
Гонщик Карякин заявил о проблемах с допуском на «Дакар»
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«То, что FIA просит подписать такую бумагу, — не сюрприз. Безусловно, её я подписывать не буду. У меня есть определённые принципы в жизни, идти против своего дома — совсем неправильно», — цитирует Карякина ТАСС.

По словам 31-летнего гонщика, российская сторона ведёт переговоры с организаторами ралли, чтобы они как заинтересованная сторона поддержали в общении с FIA.

FIA разрешила российским и белорусским пилотам выступать в соревнованиях только под нейтральным флагом и при условии подписания документа, в котором прописаны ряд ограничений для пилотов.

Карякин является победителем «Дакара» 2017 года в зачёте квадроциклов. Ралли-марафон состоится с 31 декабря по 15 января в Саудовской Аравии.

Ранее бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин сообщил, что примет участие в ралли-рейде «Шёлковый путь».

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