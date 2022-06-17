Мазепин подтвердил участие в ралли «Шёлковый путь»
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«Я впервые об этом говорю официально. Я выступлю на «Шёлковом пути». Я с детства любил гонки, бездорожье, поэтому с большим удовольствием приму участие в ралли этого года», — цитирует Мазепина ТАСС.
23-летний автогонщик выступит на ралли в категории мотовездеходов. К соревнованиям Мазепина будет готовить победитель ралли «Дакар» Сергей Карякин.
«Шёлковый путь» пройдёт с 6 по 16 июля по городам, которые неразрывно связаны с именем Петра I: Астрахань, Грозный, Элиста, Волгоград, Воронеж, Москва. Маршрут приурочен к 350-летию со дня рождения российского императора.
Мазепин провёл дебютный сезон в «Формуле-1» Haas. Его уволили из команды из-за ситуации на Украине.
Ранее Мазепин прокомментировал ситуацию с отказом его бывшей команды Haas возвращать спонсорские деньги «Уралкалию».