Тарасова призвала РАФ подать в суд на FIA и защитить Карякина
- РИА Новости
- © Владимир Песня
«Раз они так позволяют с собой обращаться, так и будет продолжаться. Нужно применять какие-то другие меры — например, подать на FIA в суд. Если он ни в чём не виноват, его должны защищать», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».
Международная автомобильная федерация (FIA) разрешила пилотам из России и Белоруссии выступать только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, в котором прописан ряд ограничений. Карякин заявил, что не будет участвовать в «Дакаре», если FIA будет настаивать на подписании документа.
Ранее бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин сообщил, что примет участие в ралли-рейде «Шёлковый путь».