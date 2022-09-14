Тарасова призвала РАФ подать в суд на FIA и защитить Карякина

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала возможный недопуск гонщика Сергея Карякина до участия в ралли-марафоне «Дакар».

«Раз они так позволяют с собой обращаться, так и будет продолжаться. Нужно применять какие-то другие меры — например, подать на FIA в суд. Если он ни в чём не виноват, его должны защищать», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Международная автомобильная федерация (FIA) разрешила пилотам из России и Белоруссии выступать только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, в котором прописан ряд ограничений. Карякин заявил, что не будет участвовать в «Дакаре», если FIA будет настаивать на подписании документа.

Ранее бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин сообщил, что примет участие в ралли-рейде «Шёлковый путь».