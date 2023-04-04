Российская шорт-трекистка Просвирнова перейдёт в сборную Дании
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- © Kiyoshi Ota - International Skating Union
«Ценности меняются. Теперь построение семьи и моё психологическое здоровье для меня наравне с построением спортивной карьеры. В данный момент я нахожусь в процессе перехода в сборную Дании», — написала спортсменка в соцсетях.
В прошлом году шорт-трекистка вышла замуж за датчанина Виктора Торупа. Он является конькобежцем.
В своём заявлении она отметила, что вынуждена тренироваться в России из-за гражданства, поэтому она готова перейти в сборную Дании, чтобы быть ближе к мужу.
Просвирнова — пятикратная чемпионка Европы.
Ранее призёр Олимпиады конькобежец Захаров заявил, что достойно выступил на чемпионате России.