Российская шорт-трекистка Просвирнова перейдёт в сборную Дании

Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова сообщила о смене спортивного гражданства в пользу датского.

«Ценности меняются. Теперь построение семьи и моё психологическое здоровье для меня наравне с построением спортивной карьеры. В данный момент я нахожусь в процессе перехода в сборную Дании», — написала спортсменка в соцсетях.

В прошлом году шорт-трекистка вышла замуж за датчанина Виктора Торупа. Он является конькобежцем.

В своём заявлении она отметила, что вынуждена тренироваться в России из-за гражданства, поэтому она готова перейти в сборную Дании, чтобы быть ближе к мужу.

Просвирнова — пятикратная чемпионка Европы.

Ранее призёр Олимпиады конькобежец Захаров заявил, что достойно выступил на чемпионате России.