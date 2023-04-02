«Эта гонка будет завоёвывать симпатии»: Петров — о выступлении на SMP Endurance, взлёте Алонсо, будущем Квята и Мазепина

Гонки на выносливость в России неизменно будут завоёвывать симпатии и привлекать всё больше пилотов. Об этом в интервью RT после финиша первого этапа SMP Endurance в Сочи заявил Виталий Петров. Он также объяснил, с чем могут быть связаны сразу две аварии на автомобиле его команды BR03, порадовался за хорошие результаты Фернандо Алонсо на старте нового сезона «Формулы-1» и поделился мыслями о будущем Даниила Квята и Никиты Мазепина.

— Что вы можете рассказать об автомобиле BR03, на котором провели первый этап SMP Endurance?

— Нюансы, наверное, такие же, как и у любой спортивной машины. В первую очередь речь идёт о настройках. Требуется определённое время, чтобы подстроиться под каждую трассу. Например, под Сочи есть несколько разных вариантов, поскольку сама по себе трасса здесь скоростная с длинными прямыми.

— С чем была связана авария по ходу гонки?

— Нам понадобится некоторое время, чтобы разобраться с поломкой подвески, ведь машина хорошо зарекомендовала себя как в прошлом, так и в позапрошлом сезоне. На ней мы добрались до финиша во всех гонках, и не возникало никаких проблем с подвеской, мотором или коробкой передач. Поэтому мы были удивлены произошедшим, ведь трасса здесь ровная, без высоких бордюров. Подвела именно подвеска: сломалось крепление. Обязательно будем искать причину, ведь, по сути, подобное не должно было случиться.

— Авария в преддверии этапа тоже связана с техническими проблемами?

— Нет, имела место ошибка водителя. Мы ещё не проанализировали весь материал, который есть. Но, когда команда вернётся на базу в Москву, обязательно разберёмся, ведь такие эксцессы всегда тревожны как для конюшни, так и для пилотов. Нельзя выпускать машину на дистанцию, если нет чёткого понимания, из-за чего произошла авария. У нас имеются некоторые догадки, но озвучивать их преждевременно не хотелось бы. Найти причину необходимо обязательно, ведь это болид в том числе для будущей молодёжи, которая будет на нём тренироваться и учиться, готовиться к более серьёзным соревнованиям.

— Насколько проблематично сейчас доставать детали на этот автомобиль?

— Пока никаких сложностей нет. У нас всё закуплено и лежит на базе. Разве что из-за погоды возникли некоторые проблемы с доставкой резины. К сожалению, вмешалась гигантская пробка на трассе М-4 «Дон» из-за метели, о которой слышала вся страна. Если бы резину привезли вовремя, всё было бы идеально. Только по этой причине одна из машин не участвовала.

— Кто, на ваш взгляд, проявил себя в Сочи лучше всех?

— Сложно дать однозначный ответ, поскольку, когда выступаешь сам, особо не следишь за соперниками. Перед тобой стоят другие задачи: настроить болид, общаться со своей командой, инженерами, пилотами, механиками. В целом отличная серия для появления большого количества новых гонщиков и машин. Ведь на одном автомобиле могут ехать сразу три участника. Это дешевле и интереснее, поскольку гонка длинная и всегда нужно думать над тактикой. Уверен, SMP Endurance в дальнейшем будет только набирать обороты и завоёвывать симпатии. Одно дело 50-минутные заезды, которые включают в себя всего 22 круга: ты финишировал и потом целый день ничем не занят. Тут же готовишься на целых три часа. А в конце сезона будет и шестичасовая гонка.

— Следите за текущим сезоном «Формулы-1»?

— Он только начался, но примечательно, что третий этап прошёл в Мельбурне, где 12 лет назад я завоевал бронзу. Мне кажется, сейчас Red Bull на высоте. Составить им реальную конкуренцию кому-то будет сложно. Они просто находятся на другом уровне, как когда-то Mercedes. Aston Martin тоже вызывает большой интерес. Думаю, у коллектива прибавилось болельщиков, которые хотят посмотреть за старичком Фернандо Алонсо. А он показывает отличные результаты и дважды стал третьим. У него отличный гоночный темп. Испанец бросает перчатку Ferrari и Mercedes. В свою очередь, пилотам этих конюшен есть над чем работать, хотя в Мельбурне Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон показали второе и третье время в квалификации.

— Каковы перспективы других бывших пилотов «Формулы-1» — Даниила Квята и Никиты Мазепина?

— Я не знаю их программ. Но Квят соревнуется в LMP2 в составе команды Prema Racing. Это первый сезон Даниила там, и думаю, он будет приятно удивлён уровнем чемпионата. Данная серия примечательна тем, что там ездят на абсолютно одинаковых машинах. Всё решает только мастерство пилотов и инженеров.

Также он стартует в легендарных «24 часах Ле-Мана». Эта гонка тоже остаётся в сердце на всю жизнь. Атмосфера и трасса просто незабываемые. Будем смотреть за его результатами. Что касается Мазепина, с ним, как и с Квятом, постоянно общаемся и переписываемся, обмениваемся шутками и поздравлениями. Как известно, у Никиты в России есть свои цели. Давно не обсуждал с ним планы, но он создал фонд помощи отечественным спортсменам, который продвигает в стране. Дай бог, всё получится.

— В начале марта Европейский суд юстиции разрешил Мазепину участвовать в соревнованиях, проводимых на территории континента, в том числе в «Формуле-1». Для отечественных пилотов это позитивный сигнал?

— Конечно, это большой плюс. Считаю, данная история учит тому, что, даже если ты находишься под санкциями, нужно до конца отстаивать свои права и интересы. Это ведь полная чушь — запрещать ему въезд на территорию ЕС.

— Сможем ли мы в будущем увидеть Мазепина и Квята в SMP Endurance?

— Почему бы и нет? Они вполне могли бы участвовать в длинных гонках в России. Более того, в прошлом году Даниил уже выступал здесь за одну из команд. Если у Никиты появится такое желание, он обязательно может стартовать как в BR Engineering, так и в составах других коллективов. Я задам ему такой вопрос.