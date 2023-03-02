«Его примеру могут последовать другие россияне»: суд разрешил Мазепину участвовать в гонках на территории ЕС

Европейский суд юстиции разрешил Никите Мазепину выступать в соревнованиях, проводимых на территории континента, в том числе «Формуле-1». Хотя гонщика не исключили из санкционных списков, он получит возможность вести переговоры с командами и посещать страны ЕС с этой целью. По мнению спортивного юриста Анны Анцелиович, ситуация будет примером для других российских спортсменов. А первый в истории отечественный пилот королевских гонок Виталий Петров считает, что препятствием может стать необходимость подписать специальный документ по СВО.

Никита Мазепин может вернуться в «Формулу-1» благодаря решению Европейского суда юстиции.

Ранее спортсмен, а также его отец, предприниматель Дмитрий Мазепин, в марте прошлого года попали под санкции ЕС и Великобритании. Однако суд постановил, что россиянин может вести переговоры о приёме на работу в качестве пилота в «Ф-1» и другие серии, проводимые на территории ЕС. Он также получит возможность с этой целью посещать страны Старого Света.

«Ему разрешён въезд на территорию ЕС для участия в «Формуле-1» под эгидой Международной автомобильной федерации (FIA), в других чемпионатах, тренировках, занятиях, в том числе для продления суперлицензии FIA и прохождения медицинского обследования по требованию Международной автомобильной федерации», — говорится в заявлении, которое приводит ТАСС.

Вместе с тем речь об исключении из санкционных списков не идёт. Строго ограничены будут и траты атлета: например, он не сможет вести переговоры со структурами, связанными с деятельностью отца.

«Гонщику разрешено использовать банковский счёт и кредитную карту только для покрытия расходов, которые необходимы для передвижения по территории ЕС, ведения переговоров и заключения соглашений с гоночными командами или спонсорами, а также для участия в соревнованиях», — добавили в пресс-службе суда.

Сам Мазепин признался, что очень рад вердикту суда, поскольку он даёт ему шанс на возвращение в международный автоспорт.

«Сделаю всё возможное, чтобы наверстать упущенное. С нетерпением жду возможности вернуться к делу, которому посвятил большую часть своей жизни. Спасибо всем, кто поддерживал меня и продолжает за меня болеть, даже в самые трудные моменты», — цитирует пилота «Матч ТВ».

По словам спортивного юриста Анны Анцелиович, молодой человек теперь снова получит возможность соревноваться в самых престижных стартах континента. При этом FIA обязана будет подчиниться данному решению, поскольку, как и другие международные федерации, зарегистрирована в Швейцарии.

«Единственное, ему придётся следовать ограничениям FIA, например выступать в нейтральном статусе — без флага и гимна. Мазепин вполне мог бы выступать в сериях на других континентах, но, раз был подан иск, значит, упор делался именно на европейские соревнования, в том числе «Формулу-1», — отметила Анцелиович в интервью RT.

Вплоть до марта прошлого года россиянин выступал в королевских гонках за Haas, однако вскоре после начала СВО команда исключила его из состава. Также был в одностороннем порядке разорван контракт с главным спонсором — «Уралкалием». В компании затребовали €12 млн, уже выплаченных в рамках соглашения. В конюшне не только не согласились с этим, но и изъявили желание получить дополнительно €8 млн. Якобы введение санкций против председателя совета директоров Объединённой химической компании «Уралхим» Дмитрия Мазепина нанесло серьёзный ущерб по репутации.

Что касается отечественного пилота, он так и не получил положенную заработную плату. Поэтому летом ему даже пришлось обратиться в суд.

«Мне кажется, работодатель как минимум должен компенсировать зарплату до момента увольнения и, наверное, выплатить какое-то выходное пособие», — цитирует гонщика «Чемпионат».

Вынужденный простой без больших гонок Мазепин-младший пытался провести с максимальной пользой как для себя, так и для коллег. Например, он создал фонд помощи отечественным спортсменам, отстранённым от соревнований. Также Никита дебютировал в ралли-рейде «Шёлковый путь».

А в начале 2023-го наконец состоялось возвращение россиянина. В составе собственного коллектива «99 Рейсинг» он заявился на Азиатскую серию «Ле-Ман» в высшей категории (LMP2). В рамках соревнований экс-пилот Haas принял участие в четырёх гонках, прошедших в Дубае и Абу-Даби. Лучшим результатом стало второе место в последней. В других он вместе с партнёрами показал третье, шестое и седьмое время, что позволило финишировать на четвёртой позиции в общем зачёте.

Однако молодой человек не скрывал, что главной целью для него остаётся выступление в королевских гонках, и обещал сделать для этого всё возможное. Параллельно появились слухи о возможном появлении в «Ф-1» начиная с 2025-го другой бывшей команды Мазепина-младшего — «Хайтек», в которой он дебютировал в «Формуле-3». В марте её владельцем стал многолетний менеджер спортсмена Оливер Оукс. Якобы конюшня готова приобрести «Альфа Таури», который хочет продать «Ред Булл».

Но серьёзным препятствием для возвращения могут стать строгие правила FIA. В федерации требуют от россиян и белорусов не только выступать без флага и гимна, но и «признать солидарность с гражданами Украины». По мнению первого отечественного пилота в истории «Формулы-1» Виталия Петрова, данные требования являются существенным препятствием.

«Важно понимать, FIA не запрещала российским гонщикам выступать в соревнованиях под своей эгидой. Просто федерация выдвинула ряд условий, среди которых отказ от флага страны и подписание специальной декларации по СВО. Соглашаешься — и пожалуйста, можешь выходить на старт. Другое дело, что никто на такое не пойдёт», — посетовал спортсмен.

Сам Мазепин осенью подчёркивал, что не готов отказываться от родины ради спортивных успехов.

Однако уже сейчас, когда до полноценного возвращения россиян на международные соревнования далеко, история гонщика, по словам экспертов RT, способна стать отличным прецедентом.

«Примеру Мазепина вполне могут последовать и другие отечественные спортсмены. Хотя для начала необходимо изучить текст решения и понять, по каким мотивам оно принималось. По всей видимости в данной ситуации речь идёт о реализации права на труд. То есть Никиту лишили возможности выполнять профессиональные обязанности. Нахождение в санкционных списках ЕС не позволяло ему подписывать контракты. Эта ситуация действительно может послужить примером для всех российских атлетов», — предположила Анцелиович.

Согласился с ней и Петров. Он считает, что спортсмены, наблюдая за удачной судебной тяжбой пилота, могут попытаться впредь искать защиты своих прав в Европейском суде юстиции, а не в международных федерациях.

«Мазепин изначально попал в другую ситуацию. Его вывели из Haas по решению команды. Это скорее частный случай, ведь он к тому же попал в санкционные списки ЕС вместе с отцом. Конечно, здорово, что с Никиты сняли хотя бы часть ограничений и разрешили вести переговоры. Считаю, его дело должно стать примером, чтобы остальные наши спортсмены тоже могли так отстаивать свои интересы», — подытожил Петров.