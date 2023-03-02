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Петров: FIA не запрещала российским гонщикам выступать в соревнованиях под своей эгидой

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Российский автогонщик Виталий Петров рассказал, что Международная автомобильная федерация (FIA) не запрещала российским гонщикам выступать в соревнованиях под своей эгидой.
Петров: FIA не запрещала российским гонщикам выступать в соревнованиях под своей эгидой
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Важно понимать, что FIA не запрещала российским гонщикам выступать в соревнованиях под своей эгидой. Просто федерация выдвинула ряд условий, среди которых отказ от флага страны и подписание декларации о дистанцировании от СВО. Соглашаешься на эти условия — и, пожалуйста, можешь выходить на старт. Другое дело, что никто на такое не пойдёт. Но, повторюсь, ни одного отечественного пилота не отстранили», — заявил Петров RT.

Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович отреагировала на информацию, что Европейский суд разрешил гонщику Никите Мазепину участвовать в «Формуле-1».

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