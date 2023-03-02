Юрист Анцелиович: Мазепин получит возможность участвовать во всех гоночных сериях, если речь идёт о ЕС

Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала информацию, что Европейский суд разрешил гонщику Никите Мазепину участвовать в «Формуле-1».

«Теперь Мазепин получит возможность участвовать во всех гоночных сериях, если речь идёт о Европейском союзе. Единственное — ему придётся следовать ограничениям FIA, например выступать в нейтральном статусе — без флага и гимна. Вместе с тем от Никиты потребуют подписать документ о дистанцировании от СВО. В данном случае Международная автомобильная федерация обязана подчиниться решению суда, ведь все спортивные федерации зарегистрированы в Швейцарии и должны выполнять требования местных органов. Мазепин вполне мог бы выступать в сериях на других континентах, но раз был подан иск, значит, упор делался именно на европейские соревнования, в том числе на «Формулу-1», — заявила Анцелиович RT.

Ранее сообщалось, что бывший пилот «Формулы-1» Квят будет выступать в чемпионате по гонкам на выносливость.