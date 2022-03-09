«Не было ни одного намёка на это»: автогонщик Мазепин рассказал подробности своего увольнения из Haas

Российский автогонщик Никита Мазепин заявил, что никогда не вернётся в американскую команду «Формулы-1» Haas, которая в одностороннем порядке расторгла с ним контракт в начале марта. По его словам, руководство даже не сообщило ему о принятом решении: о прекращении сотрудничества он узнал из пресс-релиза. 23-летний москвич не исключает, что в будущем продолжит выступать в чемпионате. Пока что Никита сосредоточится на работе в фонде поддержки отечественных спортсменов, пострадавших от политики международных федераций.

Автогонщик Никита Мазепин не намерен возвращаться в команду «Формулы-1» Haas, даже если такая возможность представится в будущем. Об этом он заявил на пресс-конференции, прошедшей в среду. Россиянин признался, что руководство даже не сообщило лично о разрыве контракта. Спортсмен надеялся продолжить выступления в качестве нейтрального атлета и изучал дополнительное соглашение, предложенное FIA, но принять его не успел.

«Меня просто уволили. И узнал я об этом в тот же момент, когда был выпущен официальный пресс-релиз. Знаете, я ещё довольно молод, мне 23 года, так что к такому я не был готов. Не было ни одного намёка на то, что это случится, никто не обратился ко мне со словами поддержки. Не уделили даже 15 минут, чтобы прояснить ситуацию и заранее уведомить меня о своём решении», — рассказал гонщик.

Разочарование Мазепина объяснимо: он провёл за Haas целый сезон и был вправе ожидать другого отношения.

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Сейчас россиянин рассматривает вариант обращения в комиссию «Формулы-1» по выполнению контрактных обязательств, однако при любом раскладе не намерен возвращаться в Haas.

«Мы изучим варианты и потом примем решение о том, что делать дальше. Одно могу сказать наверняка: в будущем я не намерен возвращаться в команду, где меня не хотят видеть, где мне не рады. «Формула-1» — опасный вид спорта, надо доверять своей команде на 100%. К Haas у меня доверия нет», — признался гонщик.

При этом Мазепин не считает «Формулу-1» закрытой для себя темой и не планирует выступать в соревнованиях другого ранга. Он отметил, что будет поддерживать себя в форме и постарается использовать возможность вернуться в королевскую серию, как только она появится.

А пока россиянин займётся поддержкой отечественных спортсменов, которые лишились права участвовать в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Для этого создан специальный фонд при участии компании «Уралкалий», которую возглавляет отец гонщика, Дмитрий Мазепин. Никита подчеркнул, что организация будет содействовать атлетам, лишившимся основного дохода, в поиске работы, а также оказывать им психологическую и юридическую помощь.

«Фонд начнёт работу с паралимпийской сборной России, которая не смогла стартовать на Играх-2022 в Пекине», — заявил 23-летний москвич.

Он также тепло поблагодарил отца, который помогает ему пережить тяжёлый момент жизни и даёт возможность направить «страдания в конструктивное русло».

«В своей жизни я достиг всего благодаря ему. Он всегда был рядом, уделял много времени, помогал своим опытом, потому что у него была непростая жизнь. Я не уверен, что ментально бы справился с ситуацией без его помощи. Посредством нашего фонда постараюсь сделать мир более дружелюбным и безопасным для других спортсменов. Попытаемся оказать всем максимальную поддержку», — подчеркнул россиянин.

Также он рассказал о том, что получил множество подбадривающих писем и сообщений от поклонников из России, а также от нескольких гонщиков «Формулы-1». По признанию пилота, это придало ему дополнительных сил и он рад, что люди сделали это, несмотря на сложную политическую обстановку. В отличие от экс-напарника Мика Шумахера.

«Серхио Перес, Валттери Боттас, Карлос Сайнс и Джордж Расселл выразили слова поддержки, когда узнали, что я лишился места в «Формуле-1». Никакой политики, люди просто посочувствовали мне на личном уровне. Со многими из них я знаком с 15 лет. В целом я благодарен всем, кто меня поддержал в этот непростой момент карьеры. Кто понял, насколько мне тяжело расставаться со своей мечтой, к которой я шёл всю сознательную жизнь. Я получил больше 10 тыс. сообщений со словами поддержки из России. Это очень важно для меня», — резюмировал гонщик.