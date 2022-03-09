Мазепин не планирует выступать в других чемпионатах после ухода из «Формулы-1»

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Российский пилот Никита Мазепин рассказал о своих планах на ближайшее будущее после увольнения из американской команды «Формулы-1» Haas.
Мазепин не планирует выступать в других чемпионатах после ухода из «Формулы-1»
  • Gettyimages.ru
  • © Bryn Lennon - Formula 1

«Я не планировал выступать в других чемпионатах. Всё моё внимание направлю на фонд поддержки спортсменов», — цитирует Мазепина ТАСС.

23-летний автогонщик поблагодарил за поддержку пилотов «Формулы-1», которые поддержали его в связи с наложенными санкциями. Среди них Валттери Боттас, Карлос Сайнс, Джордж Расселл, Серхио Перес.

Мазепин создал фонд поддержки спортсменов, которые пострадали от политической ситуации.

Haas расторг контракт с Мазепиным 5 марта. Россиянин выступал за команду в прошлом сезоне и занял в личном зачёте 21-е место.

Ранее Мазепин прокомментировал расторжение контракта с Haas.

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