Мазепин не планирует выступать в других чемпионатах после ухода из «Формулы-1»
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«Я не планировал выступать в других чемпионатах. Всё моё внимание направлю на фонд поддержки спортсменов», — цитирует Мазепина ТАСС.
23-летний автогонщик поблагодарил за поддержку пилотов «Формулы-1», которые поддержали его в связи с наложенными санкциями. Среди них Валттери Боттас, Карлос Сайнс, Джордж Расселл, Серхио Перес.
Мазепин создал фонд поддержки спортсменов, которые пострадали от политической ситуации.
Haas расторг контракт с Мазепиным 5 марта. Россиянин выступал за команду в прошлом сезоне и занял в личном зачёте 21-е место.
Ранее Мазепин прокомментировал расторжение контракта с Haas.