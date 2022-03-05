Автоспортивный менеджер Ветров: идти в Haas изначально было ошибкой для Мазепина

Известный автоспортивный менеджер Николай Ветров считает, что российскому пилоту Никите Мазепину не стоило соглашаться на работу в американской команде «Формулы-1» Haas.

«Решение о разрыве контракта абсолютно не удивило. Я ещё год или полтора назад говорил, что при такой поддержке, как «Уралкалий», было бы проще выкупить долю в Ferrari — оттуда его бы не выгнали», — цитирует Ветрова РИА Новости.

По его мнению, зря Никита пошёл в эту американскую команду с свете нарастающих антироссийских санкций.

Руководство Haas 5 марта сообщило, что разрывает контракты с российским пилотом и титульным спонсором команды — компанией «Уралкалий».

23-летний Мазепин выступал в «Формуле-1» с 2021 года.

Ветров является первым тренером бывшего российского гонщика «Формулы-1» Сергея Сироткина.

Ранее бывший коммерческий директор команды Caterham Оксана Косаченко прокомментировала расторжение контракта Haas с Мазепиным.