Косаченко назвала безумием решение Haas расторгнуть контракт с Мазепиным

Короткая ссылка
Бывший коммерческий директор команды Caterham Оксана Косаченко прокомментировала расторжение контракта Haas с российским пилотом Никитой Мазепиным.
Косаченко назвала безумием решение Haas расторгнуть контракт с Мазепиным
  • AP
  • © Andre Penner

«Это ненормально. Мы всегда говорим, что спорт вне политики. В чём смысл поддержки международного спорта, если все эти положения неустойчивы? Когда начинают угнетать спортсменов, то это безумие», — цитирует Косаченко «Спорт-Экспресс».

По словам Косаченко, у российского пилота все главные победы впереди. Она подчеркнула, что в системе координат Мазепина интересы страны оказались выше карьерного роста.

Пресс-служба Haas 5 марта сообщила, что из-за ситуации на Украине команда расторгает контракт с Мазепиным и титульным спонсором — компанией «Уралкалий».

Ранее сообщалось, что российских автогонщиков пустят на соревнования при отказе от слова «русский».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить