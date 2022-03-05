Косаченко назвала безумием решение Haas расторгнуть контракт с Мазепиным

Бывший коммерческий директор команды Caterham Оксана Косаченко прокомментировала расторжение контракта Haas с российским пилотом Никитой Мазепиным.

«Это ненормально. Мы всегда говорим, что спорт вне политики. В чём смысл поддержки международного спорта, если все эти положения неустойчивы? Когда начинают угнетать спортсменов, то это безумие», — цитирует Косаченко «Спорт-Экспресс».

По словам Косаченко, у российского пилота все главные победы впереди. Она подчеркнула, что в системе координат Мазепина интересы страны оказались выше карьерного роста.

Пресс-служба Haas 5 марта сообщила, что из-за ситуации на Украине команда расторгает контракт с Мазепиным и титульным спонсором — компанией «Уралкалий».

Ранее сообщалось, что российских автогонщиков пустят на соревнования при отказе от слова «русский».