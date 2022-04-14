«Содержится политическая подоплёка»: Haas не хочет возвращать деньги «Уралкалию» и требует €8 млн за нанесённый ущерб

Автогоночная команда Haas намерена взыскать с «Уралкалия» €8 млн в качестве компенсации за недополученную выгоду, сообщили СМИ. Руководство американской конюшни также не намерено возвращать €12 млн, которые были выплачены титульным спонсором перед началом сезона «Формулы 1», несмотря на разрыв контракта в одностороннем порядке. В российской компании заявили, что не собираются отступать от своих требований по возврату денежных средств. По мнению спортивного юриста Валерия Федореева, у холдинга хорошие шансы выиграть дело в суде, однако тяжба грозит затянуться минимум на несколько месяцев.

Решение американской команды «Формулы 1» Haas разорвать контракт с титульным спонсором «Уралкалием» и исключить из состава российского гонщика Никиты Мазепина стало одной из главных тем перед началом нового сезона. Судя по всему, скандал только разгорается и может получить продолжение.

В распоряжении издания Autosport оказалось письмо представителей конюшни, направленное отечественной компании. В нём руководство сходу отвергает требование возместить €12 млн, уже выплаченных в рамках спонсорского соглашения.

В Haas объяснили, что имели право расторгнуть договор в одностороннем порядке, поскольку санкции, введённые против председателя совета директоров Объединённой химической компании «Уралхим» Дмитрия Мазепина, а также «его близость к Кремлю», нанесли удар по имиджу. Якобы, в соглашении содержится пункт, согласно которому «Уралкалий» своими действиями не должен наносить ущерб репутации коллектива.

«Требование «Уралкалия» о возврате уплаченной суммы в размере €12 млн является необоснованным и отклонено», — говорится в письме.

Более того, в Haas намерены затребовать с компании €8 млн дополнительно в качестве компенсации за упущенную выгоду. Для того, чтобы получить эти деньги, в руководстве решили наложить ограничения в том числе на Мазепина-младшего. В частности, ему не выплатят зарплату за время, отработанное в этом сезоне. А «Уралкалию» не предоставят один из болидов, на котором Никита выступал в прошлом сезоне.

Autosport также привёл слова одного из источников, который назвал вероятность отчуждения компенсации маловероятной.

«Это поистине шокирующее отношение к титульному спонсору, который выступил в прошлом сезоне, когда команда остро нуждалась в ресурсах, и который предложил выйти за пределы контрактных сумм, чтобы предоставить дополнительные бонусы персоналу для достижения лучших результатов всеми вовлечёнными сторонами», — цитирует издание источник.

В «Уралкалии» в ответ не стали комментировать опубликованное письмо, но отметили, что позиция компании осталась неизменной.

«Как мы ранее обозначали в своём пресс-релизе, считаем действия Haas по расторжению контрактов и позицию Haas неправомерными. Компания намерена в дальнейшем отстаивать свои интересы», — сообщили «СЭ» в пресс-службе.

О разрыве спонсорского контракта и увольнении Мазепина стало известно 5 марта. Спустя несколько дней «Уралкалий» выпустил официальный пресс-релиз, в котором выразил несогласие с действиями коллектива.

«…Спорт должен всегда оставаться вне политики и не подвергаться давлению внешних факторов… В связи с тем, что большая часть суммы за 2022 год по спонсорскому соглашению уже перечислена команде и соглашение прекращено Haas до первой гонки сезона, обязательства Haas перед «Уралкалием» не исполнены. «Уралкалий» потребует незамедлительного возврата денежных средств. Возвращённые командой суммы и оставшаяся часть, которую планировалось использовать в рамках спонсорского контракта, будут направлены на создание фонда поддержки спортсменов We Compete As One», — отметили в компании.

Сложно сказать, чем завершится судебная тяжба и кто выйдет из неё победителем, но одно можно сказать точно — за её ходом с интересом будут наблюдать все любители автогонок. А по мнению спортивных юристов, у «Уралкалия» есть шансы на успех. Например, Валерий Федореев в интервью RT подчеркнул, что в требованиях Haas содержится политическая подоплёка.

«Речь идёт о спонсорском контракте, а потому нужно смотреть, на территории какого государства он заключён, существует ли в этой стране арбитражный суд. Плюс, важно, содержится ли в соглашении арбитражная оговорка. Если она есть, дело будет разбираться третейским судом, то есть в коммерческом арбитраже, который указан в договоре. Ну а если данной оговорки нет, им займётся государственный суд… Поскольку договор был подписан ещё до начала спецоперации и введения санкций, никаких политических вопросов к «Уралкалию» возникнуть не должно. Но в требованиях Haas очевидно содержится политическая подоплёка», — отметил Федореев.

По его словам, пока тяжело предположить, на сколько может затянуться тяжба, но речь точно идёт о нескольких месяцах.

«Если мы говорим о третейском суде, нужно смотреть, какой именно этим займётся. Их существует достаточно много. Где-то разбирательства могут затянуться, а где-то закончатся быстрее. Несколько месяцев в любом случае потребуется. В государственных же судах процесс рискует замедлится», — добавил Федореев.

В свою очередь, Анна Анцелиович высказала предположение, что спор, вероятно, будет разрешён в американской или британской системе правосудия. Она считает, что в случае рассмотрения дела коммерческим судом политический фактор не должен сказаться при принятии решения.

«Важный момент: под санкциями не сама компания, а владелец. В таком случае договор же заключён не лично с Мазепиным. Здесь не всё так однозначно. Не могу сказать, что у «Уралкалия» точно нет шансов», — приводит слова юриста «Чемпионат».

При этом она не исключает отчуждения компенсации в пользу Haas за нанесение вреда репутации команды, если такой пункт действительно содержался в договоре.

«Если в документах есть такое положение — и суд признает, что договор Haas был расторгнут правомерно — тогда и компенсацию могут присудить. Но для этого Haas надо подать иск в суд на «Уралкалий», либо встречный иск, если «Уралкалий» сделает это первым», — подчеркнула Анцелиович.