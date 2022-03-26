«Мир сошёл с ума»: гонки «Формулы-1» в Саудовской Аравии продолжатся, несмотря на обстрелы Джидды

Руководители «Формулы-1» и FIA приняли решение провести Гран-при Саудовской Аравии, несмотря на ракетный обстрел Джидды. Накануне хуситы нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу, неподалёку от которого расположен автодром. В России назвали продолжение соревнований абсурдом на фоне отмены Гран-при в Сочи.

Город Джидда в Саудовской Аравии, где проходит второй этап Гран-при «Формулы-1», 25 марта подвергся ракетному обстрелу со стороны йеменских хуситов. Взрывы произошли неподалёку от гоночной трассы, где в этот момент проходила первая свободная практика. На кадрах с заездов видно, как вдалеке поднимается густой чёрный дым после попадания снарядов в нефтехранилище.

Несколькими днями ранее в Джидде также происходили обстрелы, но организаторы этапа заверили, что ситуация находится под контролем и приняты все меры для обеспечения безопасности участников соревнований.

Руководство серии и FIA собрали экстренное совещание с участием представителей государственной власти Саудовской Аравии, а также профсоюза гонщиков. Обсуждения продолжались около четырёх часов и завершились поздно ночью. По итогам было выпущено заявление о продолжении заездов.

«После произошедшего в пятницу инцидента, получившего широкое освещение, все заинтересованные стороны, а также правительственные органы Саудовской Аравии и службы безопасности страны провели обширные обсуждения, по итогам которых были даны абсолютные заверения в безопасности этапа. Все стороны договорились поддерживать открытый диалог на протяжении всего мероприятия и в будущем», — говорится в совместном пресс-релизе «Формулы-1» и FIA.

Ассоциация гонщиков (GPDA), в свою очередь, объяснила, что спортсмены не могли не отреагировать на произошедшее и не инициировать обсуждение вопросов собственной безопасности.

«Вчера был трудный день для «Формулы-1» и напряжённый — для нас, пилотов. Тем, кто никогда не сидел за рулём гоночного болида, возможно, трудно это понять, но, увидев дым после случившегося, было трудно оставаться полностью сосредоточенным на гонке и не испытывать естественного для человека беспокойства», — сообщили в GPDA.

Сами пилоты хранят молчание, в том числе и в соцсетях. По некоторым сообщениям, руководство FIA запретило им каким-либо образом высказываться по поводу инцидента. В пользу этой версии говорит и отмена телеинтервью спортсменов после тренировочных заездов.

Как известно, 25 февраля, на следующий же день после начала спецоперации на Украине, FIA отменила Гран-при России, который должен был состояться в Сочи в сентябре. На этом фоне продолжение соревнований в условиях регулярных обстрелов выглядит нелогичным. Так, призёр этапов «Мировой серии «Рено» Николай Марценко выразил недоумение по этому поводу и назвал происходящее сумасшествием.

«Тяжело прокомментировать ситуацию, где весь состав «Формулы-1» голосует за то, чтобы отменить Гран-при России, но при этом чувствует, что они в безопасности в стране, которую бомбят. И при этом объекты, которые бомбят, в пяти минутах езды от автодрома. В трансляциях мы видим дым от взрыва на нефтеперерабатывающих объектах. Какой здесь вывод? Мир сошёл с ума. Сложно здесь еще что-то добавить. Надеюсь, что уикенд пройдёт без каких-то тревожных ситуаций, — цитирует пилота «Матч ТВ».

А отечественная мотогонщица Анастасия Нифонтова считает, что руководство королевской серии лукавит относительно безопасности этапа, так как боится финансовых потерь в случае его отмены. Тем более ракетные удары в Саудовской Аравии происходят на протяжении нескольких лет, но этап Гран-при остаётся в календаре второй год подряд — то есть вопрос не только в одном конкретном взрыве, произошедшем в пятницу.

«Здесь налицо история, когда деньги правят миром. То есть деньги уплачены, и «шоу продолжается». Я бы не чувствовала себя в безопасности, если бы выступала в одном районе, а в другом разрывались бомбы. Здесь всё больше думают о финансовой составляющей, чем о том, что могут пострадать зрители и участники соревнований. Абсурдная ситуация», — заявила спортсменка.

Такого же мнения придерживается бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер. Он заявил, что руководство серии находится под чудовищным давлением, которое связано с финансовыми обязательствами, и, по данным GRANDPX.News, уже покинул Джидду. Российский гонщик Борис Шульмейстер также удивился, что организаторы Гран-при считают полностью безопасным дальнейшее проведение соревнований, когда в непосредственной близости от трассы «горит терминал и свободно падает ракета». Он затруднился ответить на вопрос, какое решение принял бы сам, находясь на месте участников в Джидде, и подчеркнул, что ответственность за такой выбор должны нести руководящие органы гонки.

«Если одна ракета упала в нескольких километрах, то почему другая не может упасть прямо на автодром, где находится большое количество людей? На мой взгляд, всё это очень странно. Но вопрос здесь больше к экспертам по безопасности», — подчеркнул бывший спортсмен.