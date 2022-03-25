Этап «Формулы-1» в Саудовской Аравии состоится, несмотря на ракетный удар по Джидде
Как сообщает Planet F1, после второй тренировки состоялось экстренное совещание с участием руководства «Формулы-1», пилотов, боссов команд, представителей Международной автомобильной федерации (FIA) и властей страны
В итоге F1 получила гарантии безопасности, а команды единогласно приняли решение продолжить уикенд по запланированному расписанию. Это подтвердил и президент «Формулы» Стефано Доменикали.
Квалификация Гран-при Саудовской Аравии состоится 26 марта, а сама гонка — 27 марта.
Ранее сообщалось, что гонщик Ferrari Шарль Леклер стал лучшим во второй тренировке Гран-при Саудовской Аравии.