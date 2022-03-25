Этап «Формулы-1» в Саудовской Аравии состоится, несмотря на ракетный удар по Джидде

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Второй этап сезона «Формулы-1» Гран-при Саудовской Аравии не будет отменён, несмотря на ракетный удар по Джидде во время второй свободной практики.

Как сообщает Planet F1, после второй тренировки состоялось экстренное совещание с участием руководства «Формулы-1», пилотов, боссов команд, представителей Международной автомобильной федерации (FIA) и властей страны

В итоге F1 получила гарантии безопасности, а команды единогласно приняли решение продолжить уикенд по запланированному расписанию. Это подтвердил и президент «Формулы» Стефано Доменикали.

Квалификация Гран-при Саудовской Аравии состоится 26 марта, а сама гонка — 27 марта.

Ранее сообщалось, что гонщик Ferrari Шарль Леклер стал лучшим во второй тренировке Гран-при Саудовской Аравии.

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