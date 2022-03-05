Команда «Формулы-1» Haas расторгла контракт с российским пилотом Мазепиным
- Gettyimages.ru
- © Joe Portlock - Formula 1
«Мы приняли решение прекратить сотрудничество с титульным спонсором, компанией «Уралкалий», и гонщиком Никитой Мазепиным», — сообщает пресс-служба команды.
Уточняется, что решение принято в связи с ситуацией на Украине.
23-летний Мазепин начал выступать в «Формуле-1» в 2021 году.
Руководство Международной автомобильной федерации 1 марта приняло решение наложить пакет санкций на российских пилотов. 4 марта федерация добавила к своим правилам новые пункты. Российские пилоты должны подписать декларацию о приверженности принципам мира и политического нейтралитета, где указано, что им запрещено употреблять слово «русский».
Ранее сообщалось, что Мазепина в команде заменит итальянский пилот Антонио Джовинацци.
TEAM STATEMENT #HaasF1pic.twitter.com/5aEXLzYtmV— Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 5, 2022