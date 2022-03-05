Команда «Формулы-1» Haas расторгла контракт с российским пилотом Мазепиным

Руководство американской команды «Формулы-1» Haas приняло решение расторгнуть контракт с российским пилотом Никитой Мазепиным.

«Мы приняли решение прекратить сотрудничество с титульным спонсором, компанией «Уралкалий», и гонщиком Никитой Мазепиным», — сообщает пресс-служба команды.

Уточняется, что решение принято в связи с ситуацией на Украине.

23-летний Мазепин начал выступать в «Формуле-1» в 2021 году.

Руководство Международной автомобильной федерации 1 марта приняло решение наложить пакет санкций на российских пилотов. 4 марта федерация добавила к своим правилам новые пункты. Российские пилоты должны подписать декларацию о приверженности принципам мира и политического нейтралитета, где указано, что им запрещено употреблять слово «русский».

Ранее сообщалось, что Мазепина в команде заменит итальянский пилот Антонио Джовинацци.