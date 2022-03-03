Bild: Мазепина заменит Джовинацци

Российский гонщик команды «Формулы-1» Haas Никита Мазепин в ближайшее время будет уволен.

Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что Мазепина в команде заменит итальянский пилот Антонио Джовинацци.

Таким образом, россиянин не примет участие во вторых предсезонных тестах, которые состоятся в Бахрейне с 10 по 12 марта.

Напомним, что Федерация автоспорта Великобритании запретила выступления российских и белорусских пилотов на всех соревнованиях, проходящих на территории Соединённого Королевства.

Ранее сообщалось о требовании Роскомнадзора снять ограничения с официального YouTube-канала футбольного клуба ЦСКА.