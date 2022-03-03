Bild: Мазепина заменит Джовинацци

Короткая ссылка
Российский гонщик команды «Формулы-1» Haas Никита Мазепин в ближайшее время будет уволен.
Bild: Мазепина заменит Джовинацци
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что Мазепина в команде заменит итальянский пилот Антонио Джовинацци.

Таким образом, россиянин не примет участие во вторых предсезонных тестах, которые состоятся в Бахрейне с 10 по 12 марта. 

Напомним, что Федерация автоспорта Великобритании запретила выступления российских и белорусских пилотов на всех соревнованиях, проходящих на территории Соединённого Королевства.

Ранее сообщалось о требовании Роскомнадзора снять ограничения с официального YouTube-канала футбольного клуба ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить