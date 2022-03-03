Роскомнадзор требует снять ограничения с официального YouTube-канала футбольного клуба ЦСКА
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Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.
3 марта YouTube заблокировал канал футбольного клуба ЦСКА. При попытке войти на клубный канал появляется надпись: «Эта страница недоступна».
Министерство финансов США 23 февраля ввело санкции против ЦСКА. В санкционный список в связи с ситуацией вокруг Украины была включена госкорпорация «ВЭБ» и все её дочерние структуры, в том числе футбольный клуб.
Ранее в «Локомотиве» объяснили ситуацию с легионерами.