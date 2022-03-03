В «Локомотиве» объяснили ситуацию с легионерами

Легионеры московского «Локомотива» — защитник Тим Едвай и полузащитник Мацей Рыбус — находятся в расположении столичного клуба.

«Едвай и Рыбус находятся в Москве, в расположении клуба. Они тренируются, наравне со всеми, сегодня занимались по индивидуальной программе с физиотерапевтами», — цитирует пресс-службу «Локомотива» Sport24.

Напомним, что экс-полузащитник команды Дмитрий Лоськов в настоящее время назначен исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива». Немецкий специалист Маркус Гисдоль покинул клуб из-за обострившейся политической ситуации между Россией и Украиной.

Ранее сообщалось, что ирландский футболист Магнуссон собирается покинуть ЦСКА.