В «Локомотиве» объяснили ситуацию с легионерами

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Легионеры московского «Локомотива» — защитник Тим Едвай и полузащитник Мацей Рыбус — находятся в расположении столичного клуба.
В «Локомотиве» объяснили ситуацию с легионерами
  • РИА Новости

«Едвай и Рыбус находятся в Москве, в расположении клуба. Они тренируются, наравне со всеми, сегодня занимались по индивидуальной программе с физиотерапевтами», — цитирует пресс-службу «Локомотива» Sport24.

Напомним, что экс-полузащитник команды Дмитрий Лоськов в настоящее время назначен исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива». Немецкий специалист Маркус Гисдоль покинул клуб из-за обострившейся политической ситуации между Россией и Украиной.

Ранее сообщалось, что ирландский футболист Магнуссон собирается покинуть ЦСКА.

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