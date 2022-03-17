Ферстаппен поддержал уволенного из Haas Мазепина

Нидерландский пилот команды «Формулы-1» Red Bull Макс Ферстаппен выразил поддержку российскому автогонщику Никите Мазепину.

«Сочувствую Никите. Каждый из нас много и упорно трудился, чтобы попасть в «Формулу-1». Сейчас он оказался в сложной ситуации. Нужен талант, чтобы управлять этими автомобилями, и вы должны быть конкурентоспособными, и Никита определённо был таким», — цитирует Ферстаппена BBC Sport.

24-летний гонщик из Нидерландов стал чемпионом мира «Формулы-1» в 2021 году.

Напомним, датский гонщик Кевин Магнуссен заменил Никиту Мазепина в Haas. Команда расторгла контракт с российским пилотом из-за ситуации на Украине.

Ранее британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон объявил о желании изменить свою фамилию.