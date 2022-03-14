Хэмилтон планирует сменить фамилию

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Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон, семикратный чемпион мира «Формулы-1», объявил о желании изменить свою фамилию.

«Я очень горжусь своей фамилией — Хэмилтон. Однако никто из вас не знает, что фамилия моей матери — Ларбалестьер. Я тоже собираюсь включить её в свою фамилию», — цитирует Хэмилтона Racingnews365.

По словам автогонщика, он хочет, чтобы фамилия его мамы стала настолько же известной, как и Хэмилтон.

37-летний пилот Mercedes — первый в истории гонщик, одержавший 100 побед в «Формуле-1». В сезоне 2021 года он занял второе место (387,5 очка), его опередил пилот Red Bull Макс Ферстаппен (395,5 очка).

Ранее сообщалось, что руководство «Формулы-1» разорвало контракт с «Матч ТВ» на трансляции автогонок на территории России.

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